Paolo Mugnaini e Valeria Ybarra, chi sono gli sposi del matrimonio a Pistoia (dove è crollato il pavimento): hanno entrambi 26 anni

Il giorno più bello della loro vita rovinato da uno spaventoso incidente. Si chiamano Paolo Mugnaini e Valeria Ybarra gli sposi del matrimonio di ieri a Pistoia, durante il quale il crollo del pavimento ha causato il ferimento di 35 persone. La coppia era stata trasporta in ospedale per accertamenti: le dimissioni intorno alla mezzanotte. Per loro, fanno sapere fonti sanitarie, solo qualche contusione e tanta paura.

Matrimonio a Pistoia, gli invitati: «Stavamo ballando, quando all'improvviso è crollato il pavimento»

Chi sono gli sposi del matrimonio di Pistoia

Paolo e Valeria hanno entrambi 26 anni. Lo sposo lavora come insegnante in una scuola di Firenze e si è laureato in ingegneria all'Università del capoluogo toscano. La famiglia Mugnaini è molto conosciuta a Lastra a Signa, nel Fiorentino, in quanto legata alla Comunità neocatecumenale di Scandicci e alla chiesa di San Bartolomeo in Tuto.

Gran parte degli invitati provenivano quindi dalla provincia di Firenze. Entrabi i genitori di Paolo lavorano come psicologi. Lo riporta il Corriere. Valeria Ybarra, 26enne come suo marito, è originaria di Houston, negli Stati Uniti. Per i novelli sposi nessuna grave ferita, ma solo un grandissimo spavento.

I feriti

Tra i feriti in codice rosso arrivati ieri all'ospedale San Jacopo di Pistoia c'è anche una donna incinta che non è in pericolo di vita, ma che resta ricoverata in osservazione. Nel nosocomoio, delle 12 persone ferite arrivate a seguito del crollo, ne restano ricoverate tre. All'ospedale fiorentino di Careggi sono invece stati trasportati un uomo e una donna, entrambi in codice rosso. I due sono ricoverati in prognosi riservata e, sempre secondo quanto appreso da fonti sanitarie, sarebbero in condizioni stabili.

«Abbiamo sentito urla e pianti»

«Abbiamo visto lanciare tavoli, bicchieri, perché tutti erano impauriti, quando hanno sentito il forte rumore, noi siamo scesi passando vicino alla stanza dove era crollato il pavimento ed erano cadute le altre persone e c'era tantissima polvere, non si vedeva niente». È il racconto di Genny, una cameriera del servizio catering, che ha assistito al crollo del solaio all'ex convento di Giaccherino, da alcuni anni adibito a ristorante. «Eravamo io e una mia collega - prosegue - e abbiamo sentito urla e persone disperate che piangevano».