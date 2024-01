Pistoia, crolla il solaio a festa di matrimonio: 5 feriti gravi

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha annunciato sui social che la situazione delle persone ricoverate in codice rosso e giallo, in seguito a un incidente a una festa di matrimonio a Giaccherino, Pistoia, è ora sotto controllo. Anche se alcune delle 30 persone ferite presentano ferite profonde, non sono in pericolo di vita. Alcuni pazienti rimarranno in osservazione, mentre gli altri sono già stati dimessi. Giani ha ringraziato la macchina dei soccorsi, esprimendo orgoglio per la risposta della Toscana di fronte a questa emergenza. Ha sottolineato che l'incidente avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia, ma ha lodato la tempestività dei soccorsi e il lavoro di squadra eccezionale nei vari ospedali della regione.