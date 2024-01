Pistoia, crollo del solaio durante il matrimonio: cosa è successo? L'ex convento, le perizie e il restauro: la ricostruzione

Un matrimonio finito in tragedia. Il crollo del solaio dell'ex convento di Giaccherino, a Pistoia, ha trasformato quello che doveva essere il giorno più bello di Paolo Mugnaini e Valeria Ybarra in un vero e proprio incubo. Ventisei anni entrambi, lui originario del Fiorentino e residente a Scandicci e lei di origini americane, la coppia stava festeggiano le nozze quando, poco dopo le 19 di ieri sera, la festa si è trasformata in un inferno.

Pistoia, crolla il pavimento durante la festa di matrimonio: 35 feriti