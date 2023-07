Maddalena Urbani, il pusher torna in libertà e la condanna scende a 4 anni e mezzo

Torna in libertà Abdulaziz Rajab, il pusher siriano accusato in primo grado di omicidio volontario per la morte di Maddalena Urbani, la figlia ventunenne del medico Carlo Urbani che per primo isolò il virus della Sars. La ragazza è deceduta per un’overdose di metadone il 27 marzo 2021, in casa del pusher, dopo 15 ore di agonia.

La corte d’Assise ha ribaltato la sentenza di primo grado riqualificando i reati per gli entrambi gli imputati in omicidio colposo. Una diminuzione di pena per Rajab, da 14 a 4 anni e 6 mesi, e un’aumento per l’amica della vittima, Kaoula El Haouzi, da 2 a 3 anni. La giovane era infatti accusata di omissione di soccorso, ora anche lei di omicidio colposo. Gli imputati dovranno risarcire in totale 130 mila euro alle parti civili.