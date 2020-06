Bollettino Lombardia, oggi 23 morti e 210 contagi: a Milano quasi la metà dei nuovi casi

Coronavirus, bollettino della Lombardia del 13 giugno positivi e morti in lieve calo. Con 9.474 tamponi effettuati è di 210 il numero di nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (una percentuale quindi del 2,2% rispetto ai tamponi). Dall'inizio dell'epidemia i contagiati sono dunque 91.414. Sono 23 i decessi registrati per un totale di 16.428, mentre continua a scendere il numero dei ricoverati: 96 in terapia intensiva (uno meno di ieri) e 2.252 negli altri reparti (in diminuzione di 105).

I nuovi positivi ieri erano stati 272 e i morti 31.

Milano. Continua a essere la città metropolitana di Milano la zona più colpita dal coronavirus in Lombardia con 97 dei 210 nuovi casi registrati in tutta la regione, quasi la metà dei nuovi casi nella regione. I casi complessivi nella provincia sono 23.766 di cui 10.112 a Milano città, dove ci sono stati 38 nuovi casi. Sotto controllo la situazione nelle altre province, da Bergamo (13.766, +22) a Brescia (15.238, +21), da Cremona (6.546 +15) a Lodi (3.534, +1) a Mantova (3.402, +3)

Coronavirus, in Lombardia i contagi non calano: uno su 4 positivo ai test sierologici

Rezza: «Situazione migliora ma possibili nuovi focolai. Vanno mantenuti comportamenti corretti»

Ultimo aggiornamento: 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA