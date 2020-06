Coronavirus, diretta: a Pechino nuovi casi, quartieri in lockdown. Brasile, altri 843 morti

Coronavirus, a Pechino, capitale della Cina, si contano nuovi casi di Covid19 e l'Amministrazione cittadina ha deciso di il lockdown di alcuni quartieri per tentare di ridurre il focolaio del virus. Undici complessi residenziali nel sud della capitale, infatti, sono stati isolati a causa di un focolaio di Covid-19 collegato al mercato della carne di Xinfadi, secondo quanto riferito da funzionari locali. Nove tra scuole e asili nelle vicinanze sono stati chiusi.

Coronavirus, in Lombardia i contagi non calano: uno su 4 positivo ai test sierologici

Roma, San Raffaele: 99 infettati e 5 morti. «Il focolaio era attivo da un mese»

Brasile: altri 843 morti. Il Brasile è diventato il secondo Paese al mondo per numero di decessi legati alla pandemia di coronavirus. Gli 843 morti registrati nelle ultime 24 ore, infatti, portano il totale a 41.901. Solo gli Stati Uniti hanno un bilancio più pesante, mentre il Paese sudamericano ha superato la Gran Bretagna dove, secondo i dati ufficiali, i morti sono 41.481. Il ministero della Sanità di Brasilia ha riportato anche 25.982 nuovi casi di Covid-19 rispetto a ieri. I contagi sono complessivamente quasi 829mila. Molte restrizioni legate alla pandemia sono state allentate in Brasile nonostante per il quarto giorno consecutivo il numero di morto sia vicino alla soglia dei mille. Spiagge e negozi sono di nuovo aperti e lunghe file si sono formate davanti ai centri commerciali di San Paolo.

