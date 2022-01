Liliana Resinovich, suo il cadavere trovato nel bosco il 5 gennaio: è stata riconosciuta dal fratello. Il marito: «L'ho vista serena, non escludo nulla»

Il corpo della donna trovata morta lo scorso 5 gennaio nel boschetto dell'ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni è di Liliana Resinovich, Lo riporta sul proprio sito il quotidiano Il Piccolo, precisando che è stato il fratello della donna, Sergio, a effettuare il riconoscimento Liliana, di 63 anni, pensionata, era scomparsa il 14 dicembre scorso.

Liliana Resinovic, nessun indagato

Non risulterebbe ancora alcuna persona iscritta nel Registro degli indagati in merito alla scomparsa di Liliana Resinovic. Questo elemento fa ritenere che investigatori e inquirenti stiano procedendo con estrema cautela e pazienza per mettere al loro posto tutti i tasselli della vicenda e ricostruire dunque con estrema precisione il quadro complesso di quanto è accaduto, senza alcuna idea preconcetta, come viene sottolineato negli ambienti degli inquirenti. A distanza di giorni, apparentemente la situazione sembra cristallizzata con l'attesa dell'autopsia che, si spera, dovrebbe essere finalmente risolutiva.

Le indagini e il saluto dell'amico Claudio

Ieri la polizia scientifica nell'ambito delle investigazioni, ha cominciato l'esame di tutti gli oggetti che sono stati rinvenuti sul corpo della donna. Una analisi che potrebbe, ci si auspica, far emergere elementi utili per la comprensione di quanto accaduto. Intanto, Claudio Sterpin, l'amico di 82 anni di Liliana ha portato una rosa sul luogo dove è stato trovato il corpo, nel parco di San Giovanni. Ad accorgersene, e a riportarlo, è stato il sito TriestePrima. I due, come si è detto più volte, si erano frequentati anni fa, poi ciascuno aveva preso la propria strada. Poi, avevano di recente ricominciato a incontrarsi ed era forse a casa di lui che Liliana stava andando la mattina in cui è uscita di casa e non è più tornata.

Le parole del marito

«Mi hanno fatto vedere le foto, avrei voluto farle una carezza, ma avevo solo le foto. Ho riconosciuto Lilly, il suo orologio rosa che le avevo regalato, anche il suo giubbotto», ha detto Sebastiano Visitin, marito di Liliana Resinovich, parlando a Ore 14 su Raidue del momento del riconoscimento del corpo della moglie. Visintin questo pomeriggio non è a casa ma è stato intervistato dalla Rai rilasciando queste dichiarazioni. «Devo capire cosa è successo - ha aggiunto - se qualcuno ha fatto qualcosa o se lei ha ritenuto opportuno andarsene... Non escludo il suicidio. Nelle foto l'ho vista serena, riconoscibile dal suo ciuffo chiaro». «Mi hanno solo chiesto se è lei - ha concluso - la cosa più brutta della mia vita».

«Tutte queste congetture, le cose che dicono non hanno valore. Non mi vedo dentro queste cose. Cosa farò io adesso?», ha aggiunto. «Non ho pace, il mio corpo si ribella, trema, non mi lascia riposare - spiega raccontando i momenti che sta vivendo - ma devo dire 'basta, non c'è più». Visintin poi insiste: «Devo trovare il perché. Ho parlato con la Questura, ho chiesto scusa se le prime volte non ho detto le cose giuste, non ritenevo opportuno riferire del "lavoro dei coltelli"» che svolgo «per aiutare la famiglia. Purtroppo quando ho finito di lavorare con i giornali e sono venuto qui», a vivere «con lei, ero sulle spalle di Lilly, finché non mi sono ripreso, ho fatto qualche lavoretto qualche lavoretto». «Siamo cresciuti insieme. Lilly mi ha aiutato tanto - ha concluso - anche quando è morta mia figlia. Eravamo felici, non so cosa possa essere successo».