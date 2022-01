Il cadavere di una donna è stato rinvenuto in un'area boschiva di Trieste. Il corpo, ritrovato in due sacchi neri, si trovava nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Non è ancora confermata l'identità della donna, ma si sospetta possa trattarsi di Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre. Non è stata ancora confermata l'identità della vittima.