Leonardo La Russa, indagato anche l'amico deejay Tommy Gilardoni: contestata la violenza sessuale

Continuano le indagini sul presunto stupro di Leonardo Apache La Russa. Quella notte c'era una terza persona che avrebbe preso parte ai rapporti sessuali. Ed è Tommy Gilardoni, il 24enne amico del figlio del presidente del Senato Ignazio: è stato identificato ieri sera ed è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l'accusa di violenza sessuale.

Sarebbe stato anche lui in casa La Russa la mattina successiva. La casa in cui la 22enne, come ha denunciato, avrebbe subito abusi dal figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa e anche dall'altro giovane, sempre stando alla sua denuncia. Gli inquirenti non ipotizzano la violenza sessuale di gruppo.

La 22enne nella denuncia ha scritto di avere «ricordi della notte vaghi in quanto drogata. L'unico dato certo che posso riferire - ha messo nero su bianco - è che Leonardo mi ha dato un drink, mi ha portato a casa sua, senza che io fossi nelle condizioni tali da poter scegliere» e poi «ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali, lui e l' amico, sempre a mia insaputa».

Nelle scorse ore, nelle indagini condotte dalla Squadra mobile e coordinate dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro, si è arrivati alla precisa identificazione del deejay. Anche grazie ad una serie di elementi raccolti nell'inchiesta, tra cui le testimonianze che proseguono da giorni, anche in relazione a quella serata nel locale esclusivo nel cuore di Milano, la discoteca Apophis.

Non sarà contestata la violenza sessuale di gruppo. Le indagini dovranno chiarire, oltre che si ci siano stati o meno gli abusi nei confronti della ragazza in stato di incoscienza, come lei ha sostenuto, anche se siano avvenuti nel caso in fasi diverse.