Linus in diretta: «Harry Styles gay? È guarito, sta con una donna». Fan furiosi: «Non è una malattia»

Linus a Deejay chiama Italia: «Harry Styles gay? È guarito, sta con Olivia Wilde». Fan furiosi: «Non è una malattia». Poi lui spiega tutto. In queste ore, su Twitter è scoppiato un vero e proprio caso in seguito a una battuta del conduttore radiofonico durante la diretta della sua trasmissione in coppia con Nicola Savino.

Parlando di Harry Styles, Linus ha fatto una battuta che avrebbe fatto storcere il naso a diversi fan: «Ci sono anche anche molte interpretazioni sulla sua sessualità. Dicono che è guarito. Sto scherzando anche su questo, ovviamente. E dicono che stia con Olivia Wilde. Lei faceva Tredici in Doctor House». La battuta ha fatto infuriare tanti ascoltatori e su Twitter l'hashtag #radiodeejayisoverparty diventa primo in tendenza.

A stretto giro, arriva la spiegazione di Linus che in un post su Instagram dice: «A proposito del 'è guarito'. Chi ha ascoltato questa mattina avrà sentito anche che ho aggiunto ridendo, molto chiaramente, 'sto scherzando'. Ed era evidente a chiunque fosse in buona fede che era semmai la presa in giro di quei mostri che ancora possono pensare una cosa simile. Proprio la scorsa settimana abbiamo parlato di un medico italiano che avrebbe voluto uccidere il figlio perché omosessuale, quindi la mia, la nostra posizione la conoscete. A chi invece sta facendo polemiche pur non avendo sentito nulla (che è l’abitudine della rete) chiedo scusa lo stesso, così magari stasera dormirà soddisfatto. Fine».

