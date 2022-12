Martedì 6 Dicembre 2022, 18:42 - Ultimo aggiornamento: 19:00

Un brutto incidente questa mattina presto a Brindisi: mentre effettuava una manovra in retromarcia, l'autista di uno scuolabus non si è accorto della presenza di una donna e l'ha investita. Grande paura a bordo, anche tra i circa sei bambini presenti, che fortunatamente sono rimasti illesi ma sotto choc.

Indagini in corso

Le condizioni della donna, Giovanna Giorgiani, 88 anni, sono apparse subito molto gravi, tanto che è deceduta poco dopo in ambulanza, nonostante i tentativi dei sanitari del 118 di salvarla. Il PM di turno, Pierpaolo Montinaro, ha disposto il sequestro del veicolo. La Polizia Locale di Brindisi, come da prassi in caso di incidente stradale con vittime, ha chiesto esame l'alcolemico e tossicologico dell'autista del mezzo.

