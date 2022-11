Scontro all'incrocio tra un'auto e uno scuolabus a Cassino, ferita una bimba

Scontr auto-scuolabus all'incrocio: una bambina finisce in ospedale. L'incidente si è verificato oggi, dopo le 13. Teatro del sinistro, ancora una volta, l'incrocio di via Donizetti, dove spesso si verificano incidenti. A bordo dello scuolabus era riasta solo una bambina, che non ha riportato gravi ferite. Si è comunque ritenuto opportuno farla visitare dal personale sanitario all'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Nessuna conseguenza seria per l'autista e la persona alla guida dell'auto. Sul posto i carabinieri della Compagna di Cassino per i rilievi del caso. I residenti tornano a chiedere la messa in sicurezza.