Opere pubbliche, acquisto di scuolabus, rifacimento di vie e piazze in diversi Comuni del Viterbese. Sono tanti gli interventi finanziati dalla Regione Lazio per il prossimo anno e “prenotati” per il biennio 2024-2025 nell’ambito del “Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana”. In alcuni ambiti la Tuscia è rimasta però a bocca asciutta: dei 26 Comuni finanziati per progetti di efficientamento energetico, nessuno è della provincia.

Per l’anno 2023, tra le attività progettuali da finanziare con il fondo per gli interventi sul patrimonio pubblico, il Comune di Viterbo otterrà l’intero importo richiesto per il programma di valorizzazione del complesso dell’ex ospedale vecchio: nello specifico, i 600mila euro concessi serviranno per gli studi di vulnerabilità sismica e per il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, un doppio finanziamento se l’è aggiudicato il Comune di Tuscania: il primo di circa 80mila euro (44mila nel 2023 e oltre 35mila nel 2024, cui si aggiungono poco più di 8mila dell’anno in corso) servirà alla messa a norma degli impianti termici e a gas metano a uso domestico per piani cottura all’interno di alloggi Ater, mentre il secondo di circa 232mila euro sarà destinato alla ristrutturazione del quartiere popolare ex Gescal, con demolizione, messa in sicurezza e ricostruzione.

Si passa poi ai fondi per la difesa del suolo: sono 384mila euro (metà nel 2023 e l’altra nel 2024) quelli riconosciuti ai comuni di Civita Castellana, Vignanello e Sutri per il collettamento e la depurazione. Il finanziamento maggiore si trova alla voce “interventi a carattere locale” con circa 3milioni di euro alla Tuscia. Innanzitutto, la Provincia di Viterbo si è aggiudicata poco più di un milione di euro per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento della strada di accesso al lago di Vico. Altri 500mila euro vanno a Carbognano per la messa in sicurezza delle strade del centro urbano; 499mila a Blera per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle strade comunali; 420mila circa a Monte Romano per la manutenzione di piazza XXIV maggio, via IV novembre e via dell’Orologio. Infine, circa 450mila a Canino per la messa in sicurezza di tratti stradali tra via Gramsci e via d’Ischia.

Buone notizie per Gradoli che riceverò 195mila euro per l’acquisto di un scuolabus. E ancora, nel campo dell’abbattimento delle barriere architettoniche, 384mila euro a Bassano in Teverina per via XXIV aprile; 141mila a Caprarola per l’abbattimento delle barriere al Palazzo della Cultura e 466mila a Capranica per interventi a via Kennedy e via Madre Teresa di Calcutta.

Altri Comuni dovranno invece aspettare il biennio 2024-2025 per ricevere alcuni fondi. Come Calcata che otterrà 420mila euro per migliorare la viabilità nel centro urbano: A Vejano 260mila per rifare il manto stradale di alcune vie; Fabrica di Roma 475mila per la messa in sicurezza di tratti stradali; Soriano nel Cimino 395mila euro per sistemare alcune vie e Gradoli 22mila per la pavimentazione di largo Baronesca. Ben sei gli scuolabus in arrivo in quel biennio, ognuno finanziato con circa 197mila euro: a Farnese, Lubriano, Barbarano Romano, Onano, Proceno e Tessennano. Infine, Montefascone otterrà 245mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento dei livelli di fruibilità del complesso monumentale della Rocca dei Papi, con completamento dell’ascensore e ampliamento della passerella.