MoltoSalute, influenza soft e in ritardo: il picco atteso per Natale. Come proteggere i bambini dai virus respiratori

Cure sempre più intelligenti. La rivoluzione dell'AI è entrata in corsia, tanto che l'Oms ha già stilato tre documenti per normarne l'uso. Dallo screening alle pillole, l'intelligenza artificiale è la nuova sanità. Giorgio Sesti, presidente della Società Italiana di Medicina interna: «Prematuro pensare che possa sostituire un internista nella diagnosi e nella terapia ma la sua applicazione può accelerare anche la scoperta di molecole farmacologiche». É dedicata alle nuove frontiere della medicina la copertina di MoltoSalute, inserto domani in edicola (e online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Un esempio? Per mieloma e tumore al senso il "gemello digitale" individua il percorso su misura, e all'ospedale San Camillo del Lido di Venezia la neuroriabilitazione è hi-tech.

Uno sguardo anche alla Ue, che lavora al piano per evitare l’eventualità di una carenza di medicinali che si verificò l'anno scorso. Influenza, poi, soft e in ritardo: le temperature alte hanno rallentato l’arrivo dei contagi senza risparmiare però l’invasione degli agenti patogeni “cugini”. Il picco atteso per Natale. Il virologo Pregliasco: «Stimiamo circa 80mila casi di sindromi parainfluenzali a settimana». L'epidemiologo Vairo: «Le informazioni dall'Australia ci dicono che le manifestazioni sono simili o più lievi dell'anno scorso». Dalla Società italiana di Pediatria raccomandano di proteggere i bambini dal virus sinciziale, «dai vaccini alle monoclonali, utilizzare tutte le terapie a disposizione per i piccoli».

Il professor Fabio Midulla, presidente della Società italiana malattie respiratorie infantili: «Bronchiolite, l'inappetenza 24 ore prima del distress».

Le “5 mosse” spiegano come raggiungere ogni giorno i 10mila passi (anche in casa) consigliati dall’Oms per contrastare obesità, diabete e malattie cardiocircolatorie. Il tradizionale “Vero o Falso?” traccia l’identikit del panino. Un italiano su due lo sceglie per la pausa pranzo, ma molti dubitano che faccia bene alla linea e alla salute. Il nutrizionista Piretta: «potrebbe essere anche più salutare di un'insalata, dipende dalla farcitura». In versione light, va bene anche per chi sta a dieta.

La patologia che si analizza in questo numero è l'ictus: tutti i sintomi che salvano la vita, dai disturbi della vista ai formicolii in una parte del corpo, dal deficit di forza in una mano a vertigini di una certa durata.