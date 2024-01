Canada, schianto nell’eli-ski, le vittime sono uno degli eredi del gruppo Sportler e il figlio del patron di Texmarket

Tragedia della montagna sulle nevi della British Columbia canadese. Lunedì alle 16 locali (l’una di notte di ieri in Italia) un elicottero Agusta Westland 109 si è schiantato sulle Skeena Mountains, una catena famosa per la grande quantità di neve fresca che cade sul terreno ogni inverno. L’elicottero, che lavorava per la Northern Escape Heli-Skiing, aveva a bordo il pilota e sei sciatori italiani, tutti esponenti di dinastie commerciali e industriali dell’Alto Adige. Oltre al pilota, di cui non è stato reso noto il nome, hanno perso la vita nello schianto Heiner Oberrauch (29 anni) e Andreas Widmann (35 anni). Sono ricoverati “in condizioni critiche” nel Mills Memorial Hospital della cittadina di Terrace Jakob Oberrauch, fratello di Heiner, il loro amico Emilio Zierock e Johannes Peer, cognato dei due fratelli Oberrauch.

«La Northern Escape Heli-Skiing è concentrata sulla sicurezza degli ospiti, delle guide e dello staff. Lavoriamo a stretto contatto con la Royal Canadian Mounted Police (la polizia canadese, ndr) e con le autorità che investigano sull’incidente» ha dichiarato John Forrest, presidente e general manager della società. «Gli incidenti in elicottero sono rari, ma rappresentano un rischio per chi pratica questa disciplina - spiega una nota diffusa dalla società - Prendiamo tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo i rischi, rispettando gli standard di sicurezza del settore. Tuttavia, come per molte altre attività all’aperto, è impossibile eliminare il 100% dei rischi». L’heli-skiing, ma in Italia si scrive normalmente eliski, consiste nel salire in quota in elicottero e poi scendere a valle sciando. Non è necessariamente uno sport estremo, ma è certamente un’attività molto costosa. Il disturbo arrecato dagli elicotteri alla fauna selvatica e agli scialpinisti, che amano salire in quota e scendere nel silenzio della natura fanno sì che l’eliski sia contestato sulle Alpi dal Club alpino italiano e dalle associazioni ambientaliste. Le cose cambiano in Canada, dove gli spazi sono sconfinati, gli scialpinisti frequentano solo pochi valloni, e gli animali, d’inverno, scendono a quote più basse.

LA NATURA



La Northern Escape e le altre società di eliski operano rispettando dei protocolli severi (su quota, rotte, zone di atterraggio) stabiliti dalle agenzie di protezione ambientale della British Columbia e dell’Alberta.



DINASTIE INDUSTRIALI



Le vittime dell’incidente di lunedì, infatti, sono rampolli di alcune delle dinastie industriali più importanti dell’Alto Adige, o loro collaboratori di alto livello. Heiner Oberrauch, “Heinzl” per gli amici, era l’erede di una famiglia che controlla Sportler (una catena di oltre 20 punti-vendita dedicati alla montagna e allo sport, con sedi in Alto Adige, Trentino, Tirolo e Veneto) e il gruppo Oberalp, che controlla marchi come Dynafit (sci), Salewa (alpinismo), LaMunt (abbigliamento), Evolv, Pomoca e Wild Country. Andreas Widmann, l’altra vittima, era figlio di Heinrich Widmann, fondatore della Texmarket, specializzata in abbigliamento per la bici. Dei feriti, Jakob Oberrauch è l’ad di Sportler, e Johannes Peer è il direttore finanziario del gruppo. Lavora in un settore diverso solo Emilio Zierock, responsabile produzione della cantina vinicola trentina Foradori di Mezzolombardo, in Trentino.

È stato progettato in Italia, ma viene costruito anche in Canada, l’Agusta-Westland 109, soprannome “Koala”, uno degli elicotteri più diffusi e affidabili del mondo. Dal 1995 a oggi ne sono stati costruiti e venduti oltre 1.600 esemplari. Pochissimi, negli anni, gli incidenti.