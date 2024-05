Una sentenza storica. Riconosciuto un risarcimento di 23 mila euro a una donna che ha avuto complicazioni dopo il vaccino Astrazeneca. Questo il provvedimento di un tribunale marocchino. Alla querelante sono andati esattamente 250 mila dirham marocchini per la paralisi del viso e degli arti inferiori, presumibilmente associata al vaccino. Il caso, presentato nel giugno 2022, è stato riportato dal sito web d’informazione marocchino “Hespress”. Il Marocco ha impiegato milioni di dosi del vaccino AstraZeneca, in linea con l'utilizzo avvenuto in altri 150 paesi in tutto il mondo, mantenendo la sua adozione nonostante la sospensione da parte di diversi paesi europei, tra cui Norvegia, Danimarca, Germania, Francia, Italia e Spagna. In questo caso è stato condannato lo Stato al risarcimento.

