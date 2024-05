Sabato 11 Maggio 2024, 16:53

Dovrebbero venire qui, dove siamo adesso, i politici e i manager della sanità, ma anche i cittadini/e. Qui davanti a noi c’è il muro dei pensieri del Villaggio della Prevenzione al Circo Massimo: fino a domenica ci leggerebbero - politici, manager, cittadini/e - le parole dedicate a chi non c’è più per il tumore al seno o a chi vive nel percorso di cura. E sono post-it dolcissimi o rabbiosi, ci sono rimpianti e speranze: con quel tumore, come quello del colon, si può giocare d’anticipo. Leggere i dati degli screening evitati nel Lazio fa impressione: la lettera a casa arriva a tutti per un appuntamento, ma la campagna non decolla. La prevenzione è, però, un atto di coraggio e pazienza: il coraggio di sottoporsi a visite invasive, che superano la soglia del pudore o semplicemente la paura di un referto (che non è una sentenza); la pazienza di affrontare burocrazia, storture e ritardi. E allora si rimanda: l’esame clinico o quello di una possibile soluzione politica al primo dei temi, quello della salute (della vita) dei cittadini.

I giorni di Race for the Cure, gli screening gratuiti di Tennis and Friends, in questi giorni colorano la città; la animano con gli appelli di Cucinotta e Fiorello o Bonolis. E ogni anno queste kermesse fanno scoprire (specie ai più indigenti) che qualcosa non va. Salvano le vite questi momenti collettivi: Mattarella domenica sarà al Circo Massimo per ricordarlo dando lo start alla corsa rosa. Sono momenti bellissimi quando si riescono a vivere “insieme”: il marito o il figlio che fa coraggio alla moglie o madre per una mammografia troppo a lungo rinviata. Insieme ci si può anche fare forza per pretendere prevenzione e cura da chi taglia o spreca. O anche solo fargli leggere quelle parole sul muro del Circo Massimo.