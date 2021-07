Incidente Capri, bus precipita da sei metri: ecco cosa è successo

Giovedì 22 Luglio 2021, 14:07

Grave incidente questa mattina nell'isola di Capri, in Campania. Un minibus di linea dell'azienda Atc, con a bordo una decina di persone, è uscito di strada ed è precipitato per alcuni metri nella zona di Marina Grande, arrivando anche a distruggere alcune cabine del lido Le Ondine. L'autista è morto, ma ci sarebbero anche due feriti gravi trasportati in elicottero all'Ospedale del Mare di Napoli. Uno dei due è un bambino, che ha riportato una doppia frattura. L'elicottero con supporto medico infermieristico è stato inviato sull'isola dalla Asl Napoli 1 Centro, azienda sanitaria competente sul territorio dell'isola di Capri oltre che su quello del comune di Napoli.

L'incidente è avvenuto verso le 11.30. Il bus era pieno perché la funicolare, che collega la zona di Marina Grande al centro dell'isola, oggi era guasta. Intere famiglie erano sul mezzo e si apprestavano a vivere una giornata di mare. Tanti i turisti che programmano di passare le proprie vacanze a Capri. Ma poi il bus, per cause ancora da accertare (forse un malore dell'autista), ha compiuto una strana manovra, ha rotto la barriera di protezione della strada ed è volato giù per 5-6 metri. È arrivato vicino ai bagnanti del lido Le Ondine. E in molti hanno iniziato a urlare presi dalla paura.