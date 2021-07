Capri, bus di linea precipita a Marina Grande: una decina di feriti, almeno 2 gravi. «Molti bimbi a bordo»

Giovedì 22 Luglio 2021, 12:14 - Ultimo aggiornamento: 12:40

Spaventoso incidente a Capri, dove un bus di linea è precipitato a Marina Grande nei pressi del lido "Le Ondine". L'incidente intorno alle 11.30. Almeno una decina di feriti, due sarebbero in gravi condizioni. Il pullman è volato giù per 5-6 metri, rompendo la barriera di protezione della strada. Il mezzo era più affollato del solito, anche per un guasto che si era verificato in mattinata alla funicolare.

Sul posto le ambulanze del 118 che stanno trasportando i feriti nell'ospedale dell'isola. Due elicotteri sono giunti sul posto per trasportare i due pazienti più gravi, gli altri sono trasportati al Capilupi. «A bordo c’erano anche diversi bambini», dicono i testimoni sentiti da Il Mattino. «Ci siamo gettati in acqua, abbiamo temuto fosse crollato un palazzo», raccontano i bagnanti ancora sotto choc. Fra i feriti ci sarebbero anche due turisti romani. Subito dopo l'incidente, in tanti sono andati sul posto per capire cosa fosse accaduto e hanno aiutato a rialzarsi una donna con ecchimosi alle gambe, mentre un uomo con difficoltà a respirare, in condizioni più gravi, è stato soccorso da una delle ambulanze sopraggiunte.