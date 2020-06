Ultimo aggiornamento: 19:21

Avrebbe perso il controllo dell'auto andando a schiantarsi contro il guardrail proprio all'altezza dello svincolo per Sternatia, lungo la Statale che collega Lecce a Maglie. Una giovane donna di 22 anni, di Cutrofiano - alla guida della Fiat Panda - è stata trasportata in codice rosso all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce.Il guardrail ha sfondato il parabrezza e attraversato l'abitacolo. Per estrarre la donna dalle lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo, mentre i rilievi sono stati effettuati dagli uomini della polizia Stradale. La donna, estratta dalle lamiere, era vigile e cosciente: portata in ospedale per le cure del caso, non corre pericolo di vita.