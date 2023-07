Sabato 22 Luglio 2023, 06:29

Il galateo è logica e apparecchiare correttamente è meno complicato di quanto si creda: le posate vanno scelte secondo il menu e disposte nell'ordine con il quale vengono usate. Ricordate che si apparecchiano le posate utili, per cui, se non è prevista una minestra o una vellutata, il cucchiaio sarà superfluo. A sinistra del piatto, dall'esterno all'interno, mettete le forchette da primo (che una volta terminato, saranno lasciate nel piatto) e da secondo; a destra, posizionate il coltello da secondo e l'eventuale cucchiaio. Per il pesce esistono delle forchette a quattro rebbi, di cui il primo a sinistra è "spuntato", e dei coltelli specifici con particolare forma a paletta. In mancanza di questi ultimi, usate un pezzetto di pane e la forchetta perché il pesce non deve essere toccato dalla lama tradizionale: un tempo i coltelli erano di una lega particolare che, a contatto con il pesce, lo faceva annerire e lo rendeva velenoso.

Un punto saldo, ma non così scontato: la lama del coltello va rivolta sempre verso l'interno, verso il vostro piatto, per non simulare di voler "tagliare" il vostro vicino a destra e il coltello non deve mai essere avvicinato alle labbra, né utilizzato per tagliare uova o cibi morbidi. La forchetta va impugnata nella mano destra, con i rebbi (dentini) rivolti all'insù, per portare il cibo alla bocca (mai la bocca alla forchetta), mentre nella sinistra, con i rebbi all'ingiù, quando nella destra avete il coltello per tagliare. Davanti al piatto, in alto, dall'interno all'esterno, mettete il coltello da dolce o da frutta con la presa a destra, la forchetta con la presa a sinistra e il cucchiaio da dolce con l'impugnatura a destra. Se offrite solo una tagliata di frutta, non saranno necessari cucchiaio e coltello: apparecchierete solo la forchettina con l'impugnatura a destra.

Le posate, una volta terminata la pietanza, vanno appoggiate sul piatto a ore sei, quindi perpendicolari rispetto al vostro corpo.