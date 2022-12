Natale 2022, come apparecchiare la tavola: dalla tovaglia alle ghirlande di palline. Le tendenze da "copiare" spendendo poco (ed evitando errori)

Manca veramente pochissimo alla Vigilia e tutti si chiedono, come apparecchiare la tavola di Natale 2022. Abbiamo gettato l'occhio alle proposte del panorama internazionale e nazionale dei designer e degli esperti del galateo per avere qualche suggerimento in piu' e cercare di replicare con allestimenti home made e a basso costo.

Natale, le regole per non ingrassare: dalla pasta ai dolci al vino. E niente digiuno prima dei cenoni

Natale 2022, come apparecchiare la tavola: le tendenze

Innanzitutto quando si invitano persone a tavola è bene ricordarsi le regole da seguire per apparecchiare in modo impeccabile. Ecco quindi che il diktat della mise en place, ovvero il modo di apparecchiare la tavola, ci viene in soccorso. Queste sole le regole da seguire quando il pranzo o la cena è formale, ma questo non ti vieta di voler apparecchiare seguendo il galateo anche quando hai degli amici di vecchia data a tavola o i parenti, anzi è un perfetto modo per stupirli. insomma le regole si possono trasgedire, ma bisogna prima conoscerle.

Auguri di Natale, le 50 frasi più belle: dalle più originali a quelle romantiche (anche per mamma e papà)

Il galateo per la Mise en place

Intanto il consiglio di chi del galateo ne ha fatto una professione è di partire dalla tavola e non dal menù. Se partite dal come apparecchierete, infatti eviterete di trovarvi con pietanze da servire per le quali non avete le posate giuste o, semplicemente, i vassoi e lo spazio.

Tutto parte dalla tovaglia. La tovaglia non deve essere mai sgualcita (e il mollettone non deve mancare) e preferibilmente a tinta unita e di un tessuto naturale, no ai sintetici. Piatti, sottopiatti, piattini da dessert ed eventualmente da pane (non entrano? Non metteteli!). I tovaglioli di carta? Vietati se hai più di 10 anni come insegna Csaba Della Zorza. Devono essere coordinati e piegati a rettangolo alla sinistra del piatto, o al centro dello stesso. A destra del sottopiatto vanno i coltelli e i cucchiai. A sinistra le forchette. Le posate si dispongono ai lati del piatto in modo che siano utilizzate partendo dall’esterno e procedendo verso l’interno. I bicchieri: massimo 3. Un tumbler per l’acqua, un calice da vino rosso e uno per il vino bianco. La flûte per le bollicine? Si usa per brindare in piedi. Ricordate caraffe per l’acqua e decanter per il vino. Il centrotavola è sempre il benvenuto, purché sia basso e senza profumo.

Dieta Lampo Prima di Natale, -5 kg in 5 giorni: il menù (e le ricette) per arrivare in forma alle feste (e poi concedersi qualche sfizio)

Le decorazioni per la casa

Ora però passiamo alle decorazioni di Natale, che non possono e non devono mancare. L'albero la fa dà padrone e sarà il leitmotiv anche della tavola. L'albero deve rispecchiare il nostro modo d'essere. Si al colore, almeno a Natale. Candelabri, piccole candele da sparpagliare ovunque, stelle di Natale, ghirlande. Tutto deve avere il sapore delle festività. Cambiate il profumo per ambienti, pino e cannella sono perfetti. Anche il sottofondo musicale natalizio è fondamentale. Per creare l’atmosfera è necessario coinvolgere tutte le stanze della casa, sì anche il bagno (basterà mettere una piccola stella di Natale o una candela). Candele e candelabri non possono mancare. I colori più indicati per addobbare la tavola per il Natale, sono sicuramente, il rosso, il verde, il bianco, l’oro e l’argento. Anche usando solo uno di questi colori si contribuirà a ricreare la magica atmosfera natalizia. Ma nessun limite anche il bianco e nero possono essere d'effetto. E il Pantone ci corre in soccorso, per chi è avanti il Viva Magenta, dichiarato colore Pantone 2023 vi farà fare un figurone. Perfetto abbinato all'oro.

Alessandro Borghese: «I miei ristoranti chiusi a Natale, così i miei dipendenti potranno stare in famiglia»

Il centrotavola

Il centrotavola è il vero Re delle feste. Ecco quindi come poter ricreare, a basso costo, le decorazioni natalizie di tendenza per il 2022. Inannzitutto bisogna ricordare che la composizione che decidiamo di mettere al centro della tavola deve sempre essere bassa per evitare di impedire di vedere il commensale che abbiamo di fronte. Dopo di che, largo alle idee e al proprio stile. Ogni elemento della tavola deve richiamare l'aria che si respira in casa. Quindi il punto di partenza è: scegliere uno stile e rispettarlo.

Bianco, rosso, verde, oro, argento sono i colori che la fanno da padroni ma anche il blu petrolio e i toni del rosa possono essere intigranti. Rami, bacche, fiori di cotone, ma anche frutta secca e candele. Ecco come abbinare tutto.

Segnaposto

Può essere un elemento distintivo della vostra tavola e se ne possono realizzare di tutti i tipi e costi. Uno da realizzare a bassissimo costo è optare per una foglia e scrivere con un pennarello il nome dell'ospite. oppure usare un ramoscello d'abete o delle bacche, così come anche delle pigne o della frutta decorata, ma anche delle palline di Natale personalizzate potrebbero essere un'idea originale e che l'ospite sicuramente si terrà come ricordo.

Candele e bacche

Sono diverse le idee che si posso replicare. Se non si ha molto spazio a tavola, potrebbe essere un ottima soluzione optare solo su dei candelabri, magari anche mono candela e con diverse altezze, così da scaldare l'ambiente e non ingombrare troppo. Giocare poi tra i vari punti luce con foglie di pungitopo e bacche.

Meteo Natale, previsioni: arrivano caldo e anticiclone (anche 25 gradi al Sud): ecco cosa cambia

Decorazione d'effetto

Se invece il nostro scopo è stupire Katya Hutter propone un centrotavola di Natale iper-scenografico. Seguendo lo schema cromatico della tradizione, con punte di oro e di rosso a cui aggiunge tocchi di fucsia e di viola, tra ranuncoli e rose. Partendo dai fiori di giardino, il consiglio è quello di utilizzare come recipienti ciotole basse o vasi per piante con un diametro di 12-15 cm, nonché alcuni bicchieri alti da champagne e da birra da spruzzare con vernice metallizzata. Nella realizzazione dei singoli bouquet che andranno a formare l'installazione floreale al centro della tavola, bisogna ricordare di disporre gli steli su più altezze, aiutandosi con rami di pino e spessori realizzati con basi di appoggio. Per rendere il centrotavola più contemporaneo, il suggerimento è di disporre i fiori in mazzetti di 2-3 boccioli per creare divertenti blocchi di colore.

Natale 2021, gli auguri dei vip su Instagram: dalla foto hot di Damiano David al formato famiglia dei Ferragnez

Natural chic

Se invece volete puntare su un Natale “natural chic”, fate come Giorgia Fantin Borghi e fate un viaggio nei boschi innevati. Bisogna aggiungere il sapore di bosco sulla tavola. Bastano pochi elementi: rami di pino e abete e bacche composti in ghirlande da sistemare in vasi di varie dimensioni. Quest’anno inoltre non potrà mancare qualche piccola ghinda o pigna profumata, che secondo la Fantin Borghi va lasciata al naturale o con una spruzzatina di oro. E qualora vi piacesse come idea anche gli animaletti di legno possono essere inseriti.

Decorazione pop con le palline di Natale

Un’altra idea per un centrotavola molto originale è quella di riempirlo di palline di Natale, le stesse che avete utilizzato per l’albero. E' qualche anno che le decorazioni di palline "a grappolo" troneggiano nelle nostre case, e anche per la tavola possono essere usate. Per i piu' pratici si può creare una ghirlanda o un centrotavola partendo da una spugna, che sarà poi addobbata con rami e palle messe in alcuni punti insieme. Il segreto per avere un effetto wow è posizionarle vicine, a voler creare macchie di colore, giocando sulle dimensioni delle stesse decorazioni. Per chi invece non ha dimestichezza con fiori e spugne si possono mettere le palline dentro dei contenitori di vetro, con una fila di luci nascoste in mezzo a creare giochi scintillanti.

E se non amate i fiori: ecco la soluzione

E per chi non ama i fiori o le foglie, può giocare con oggetti che richiamano al Natale. Quindi si a pupazzi in legno o alberelli di ceramica, la cosa fondamentale è non dimenticarsi mai che è Natale e tutto per la cena parte dalla tavola. Buone feste.