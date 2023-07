Furti in spiaggia a Viareggio, ladri bloccati dalla folla di tifosi fuori dallo stadio di beach soccer: denunciati 4 magrebini

Un furto in spiaggia, il muro di folla che blocca la loro fuga, poi la violenta resistenza ai poliziotti. Il parapiglia si è scatenato sul lungomare di Viareggio, nota località balneare in provincia di Lucca, dove il commissariato di polizia locale ha denunciato alla Procura quattro maghrebini tra i 20 e i 30 anni, accusati di furto e reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Curiosa la dinamica che ha impedito la loro fuga: i quattro sono rimasti incastrati tra la folla di tifosi in uscita dal Beach Stadium “Matteo Valenti”, dove si era appena disputata la finale della Serie Aon 2023 - Lega Nazionale Dilettanti di Beach Soccer - tra Farmaè Viareggio e Catania, terminata con il trionfo per 9-2 della squadra di casa, neo laureata campione d'Italia per la sesta volta nella sua storia.

Il portafogli rubato e la fuga interrotta dai tifosi

La vicenda - di cui riferisce oggi la Questura di Lucca - risale al tardo pomeriggio di ieri, domenica 30 luglio, quando al 112 è arrivata la segnalazione di una turista che aveva subito il furto del portafogli in spiaggia. La donna riferiva pure che i ladri erano entrati in possesso della sua carta di credito, che stavano usando per effettuare alcune spese in un negozio della "Passeggiata" sul lungomare.

In quel momento si trovavano ancora nei pressi del Molo.

Una pattuglia ha individuato quattro soggetti in fuga grazie alle segnalazioni di numerosi bagnanti. I presunti ladri si erano imbattuti in un flusso di persone appena uscite dal Beach Stadium “Matteo Valenti”. Così sono stati bloccati da una task force improvvisata, composta da tifosi, bagnanti e agenti di polizia.

Spray urticante contro i poliziotti

Uno dei fuggitivi ha provato a spruzzare dello spray al peperoncino in faccia agli agenti, nel tentativo di aprirsi un varco per scappare. Nella concitazione del momento, una donna testimone del furto si è sentita male ed è stata stata portata in ospedale da un’ ambulanza della Misericordia di Torre del Lago, intervenuta con l’automedica.

Infine, con l'ausilio di una pattuglia dei carabinieri, i quattro sospettati del furto sono stati trascinati in commissariato. Proseguono gli accertamenti delle forze dell'ordine sul caso.