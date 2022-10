Mangia un cono di notte sulla spiaggia: trovato il ladro di gelati

I carabinieri di Giulianova, in provincia di Teramo, hanno identificato un giovane giuliese che aveva messo in atto un furto di generi alimentari e gelati allo stabilimento balneare La Rotonda. A farlo scoprire è stato il fatto che i militari, di servizio sul lungomare, alle quattro di mattina, l’hanno sorpreso che stava gustando tranquillamente un gelato. Insospettiti, gli hanno chiesto dove avesse acquistato il gelato a quell’ora. Il giovane è rimasto impacciato, si è tradito e in un’auto poco dopo i carabinieri hanno ritrovato la “refurtiva” anche con i gelati rubati. È stato denunciato a piede libero.