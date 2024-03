Frigorifero sui binari del Circumvesuviana, colpito in pieno dal treno: nello stesso punto giorni fa una vasca da bagno

Un frigorifero è stato abbandonato sui binari della Circumvesuviana ed un treno in corsa l'ha preso in pieno. È accaduto ieri sera nella zona del passaggio a livello di via Crapolla a Pompei: lievi danni al convoglio e soprattutto tanta paura a bordo, ma per fortuna non si registrano feriti.

Lo scorso 20 febbraio nello stesso punto fu abbandonata una vasca da bagno. «Non si tratta di vandalismo o ragazzate ma di delinquenti, sabotatori, terroristi. Mi auguro che le forze dell'ordine li prendano e li sbattano in galera», il commento del presidente dell'Ente Autonomo Volturno, Umberto De Gregorio.

Stando a ciò che è emerso finora, il macchinista si è accorto solo all'ultimo momento del frigorifero abbandonato lungo il percorso ma pur provando a frenare, non è riuscito ad evitare l'impatto, che è stato comunque leggero.