Francesco Bacchi, ucciso a 20 anni in discoteca a Balestrate: colpito a calci in testa, rissa iniziata nel locale e proseguita fuori

Un ragazzo di 20 anni, Francesco Bacchi, è stato ucciso in nottata nel corso di una rissa scoppiata all'interno della discoteca Medusa di Balestrate (Palermo) e poi proseguita all'esterno del locale. Il giovane sarebbe deceduto per le percosse subite. La Procura di Palermo, diretta da Maurizio de Lucia, ha delegato le indagini ai carabinieri della compagnia di Partinico che stanno interrogando i testimoni per identificare i responsabili e visioneranno le immagini delle videocamere di sorveglianza del locale.

Sembra che il giovane durante la lite sia stato colpito con un violento pugno in faccia e poi una volta caduto sia stata colpito con diversi calci alla testa.

I giovani sotto interrogatorio in queste ore alla Compagnia dei Carabinieri di Partinico (Palermo) sono almeno otto. I ragazzi sarebbero stati presenti, la notte scorsa, alla rissa scoppiata nella discoteca Medusa di Balestrate.

Chi era Francesco Bacchi

Francesco viveva a Partinico, a pochi chilometri da Balestrate. Era il figlio di Benedetto Bacchi (detto Ninì), il «re delle scommesse» finito tempo fa nell'inchiesta Game Over. Francesco Rao, sindaco di Partinico, all'Adnkronos dichiara: «Siamo sconvolti. Sono senza parole. È successo ancora. Non è più possibile che tanti ragazzi perdano la vita nelle discoteche, è necessario prendere delle misure drastiche. È successo un anno e mezzo fa, sempre a Balestrate, e di recente anche a Palermo. Siamo indignati davanti a questo martirio quotidiano. È assolutamente necessario che i controlli vengano fatti preventivamente. Perché oggi molti ragazzi bevono e tirano. Servono i test all'ingresso delle discoteche e basta».

«L'ingresso in discoteca deve essere vincolato a un test, solo così potremmo evitare altre morti assurde - dice ancora il sindaco Rao - Il consumo di alcolici deve essere limitato. Questi test ormai si trovano al supermercato, deve diventare una condizione fondamentale per l'accesso alle discoteche. Non solo, le discoteche devono dimostrare di avere un servizio d'ordine qualificato e sostenuto per il controllo, altrimenti è la fine, è meglio chiudere». La discoteca "Medusa", dove è morto il ragazzo, è stata aperta appena un mese fa.

I precedenti

Quello della notte scorsa è l'ennesimo episodio di violenza avvenuto nei locali della movida di Palermo e della provincia. L'ultimo episodio in ordine di tempo risale al 21 dicembre scorso quando davanti alla discoteca Notr3 di via Pasquale Calvi, al culmine di una rissa, fu ucciso con colpi di pistola l'ex giocatore di calcio Rosolino Celesia, di 22 anni. Dell'omicidio si è autoaccusato un ragazzo di 17 anni che si trova attualmente in carcere dopo essere stato fermato insieme al fratello maggiorenne.