Francesco Bacchi, chi era il giovane ucciso in discoteca (figlio del re delle scommesse locali)

Francesco Bacchi, 20 anni, è figlio di Benedetto Nini Bacchi, re delle scommesse online e coinvolto nell'inchiesta antimafia Game Over. Il giovane è la vittima dell'omicidio avvenuto fuori da una discoteca a Balestrate, nel Palermitano. La tragedia è scaturita da una rissa originatasi nel locale e poi trasferitasi all'esterno. Secondo quanto riportato da testimoni sui social, la rissa sembra sia nata con l'intento di separare due individui coinvolti in una lite. Francesco Bacchi era molto attivo sui social. Su Instagram scriveva: «Fermati a pensare, ma non pensare di fermarti.💆🏻‍♂️».

Attualmente, i carabinieri stanno conducendo approfondite indagini per chiarire le circostanze esatte della morte di Francesco. Le testimonianze indicano che durante la lite, il giovane è stato colpito con un violento pugno al viso e, una volta a terra, ha subito diversi calci alla testa. Il corpo di Francesco è attualmente presso la camera mortuaria dell'ospedale di Partinico.

Francesco Bacchi, ucciso a 20 anni in discoteca a Palermo: colpito a calci in testa

Tre settimane fa un altro giovane ucciso in discoteca

Un altro ragazzo ucciso in discoteca nel palermitano, un altro giovane morto durante una serata all'insegna del divertimento.