Francesco Bacchi ucciso a 20 anni dopo una rissa in discoteca a Balestrate (Palermo)

(LaPresse) Un ventenne, Francesco Bacchi , è morto nel corso di una rissa scoppiata all'interno di una discoteca di Balestrate, nell'hinterland di Palermo, e poi proseguita all'esterno del locale. La vittima era il figlio di Benedetto Bacchi, soprannominato 'il re delle scommesse', finito nell'inchiesta Game Over. Sul posto i tecnici della Scientifica dei carabinieri. Secondo una primissima ricostruzione, il giovane sarebbe stato picchiato e sarebbe morto a causa di un forte colpo alla testa. Sul corpo, sui cui sarà effettuata l'autopsia, non ci sono segni di colpi di pistola. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta per omicidio. Indagano i carabinieri.