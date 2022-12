Diretta Ischia, estratti altri due corpi, entrambi uomini: sale a 10 il numero delle vittime. Musumeci: «Pronti a collaborare con la magistratura»

Individuati nella zona di via Celario i corpi di due degli ultimi quattro dispersi della frana di Casamicciola. Entrambi sono stati estratti dalle squadre di soccorso. Il primo corpo senza vita è stato tirato fuori in via Santa Barbara mentre l'altro in via Celario. Non si ha ancora la certezza delle identità dei due uomini ritrovati.

Uno potrebbe essere quello di Gianluca Monti. L'altro corpo si ipotizza possa essere quello di Salvatore Impagliazzo, compagno di Eleonora Sirabella la prima vittima accertata della frana.