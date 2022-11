Ischia, si continua a scavare tra le macerie per cercare i dispersi

Dopo una notte di lavoro a Ischia si continua a spalare fango e a cercare i dispersi tra macerie e detriti dopo la frana che ha colpito l'isola. Al momento sono a lavoro 160 vigili del fuoco con 70 mezzi giunti da Campania, Lazio, Toscana, Abruzzo, Puglia, Molise.

«Nella notte si è continuato a cercare, anche se le operazioni non sono ancora state completate. Si sta ragionando anche sulla necessità di liberare il più alto numero di vie possibili dai detriti e dal fango» ha detto la Prefetta Simonetta Calcaterra, commissario straordinario del comune di Casamicciola Terme, parlando con i giornalisti. «Siamo in attesa di un mezzo per l'espurgo dei fanghi con detriti questi mezzi sono in arrivo e con quelli sul posto si sta continuando a liberare abitazioni, cercando di fare più in fretta possibile».

Presenti anche le squadre del Corpo nazionale sono dislocate nel territorio Casamicciola: esperti in topografia applicata al soccorso, USAR (Usar Search And Rescue), SAF (Speleo Alpino Fluviali), cinofili e operatori SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) . Sommozzatori giunti dalla Toscana operano con un sonar per scandagliare i fondali nello specchio di mare in prossimita del porto.