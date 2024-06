Pippo, il pavone scomparso a La Spezia da 15 giorni: cosa è successo? L'ipotesi rapimento e il grido disperato della proprietaria

«Pippo! Pippo! Aiutateci a trovare Pippo» è il grido disperato di Giuliana Moggia, residente a Pignone, piccolo comune della provincia di La Spezia, che ha smarrito da oltre 15 giorni il suo pavone. Nel video andato in onda su Tgr Rai Liguria, che ha fatto esplodere il giallo di Pippo, la signora richiama a sé il volatile. Ma nemmeno le note gravi, in questo caso, sembrano funzionare.

L'animale viveva lì da 5 anni ormai, era libero in giardino e trascorreva la notte nel bosco davanti casa. È stato visto per l'ultima volta nella zona dei Monti di Pignone, poi più nulla. Sono state organizzate moltissime battute di ricerca per mettersi sulle tracce di Pippo: in moltissimi hanno partecipato, perché l'intero paese sembra essere in apprensione per il volatile. Sono state diverse le segnalazioni di avvistamento, che per adesso si sono rivelate purtroppo tutte infondate. La signora Moggia ha presentato una denuncia ai Carabinieri forestali per furto di animale, perché è convinta che il suo Pippo non sia stato attaccato da un altro animale: se così fosse, avrebbe perso le piume della coda, ma nulla è mai stato ritrovato nelle lunghe ricerche nei boschi.

«Potrebbero averlo preso - racconta Giuliana Moggia - e potrebbe essere rinchiuso da qualche parte. Per questo, continuo a cercare Pippo, un pavone con una ruota di due metri di diametro.

Aiutatemi, non può essere scomparso nel nulla».