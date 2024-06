Natisone, perché Cristian Molnar non si trova? Potrebbe essere nella forra: «Arrivarci è molto rischioso»

Il maltempo si abbatte su Premiariacco e complica le ricerche dei soccorritori che da undici giorni cercano Cristian Molnar, il 25enne travolto dalla piena del fiume Natisone insieme alle due amiche Patrizia Cormos e Bianca Doros, loro sì, trovate senza vita e riconsegnate alle famiglie. La famiglia di Cristian (ieri sono arrivati i genitori dalla Romania che hanno raggiunto il fratello Pietro Radu) spera ancora nel miracolo. Ma le squadre di soccorso stanno cercando un corpo, che potrebbe essere intrappolato nella forra del Natisone.

Natisone: Patrizia Cormos e il giallo delle quattro chiamate al Numero Unico. Le richieste di aiuto, gli operatori e l'inchiesta

Cosa è la forra del Natisone e perché è difficile arrivarci

Il corpo di Cristian Molnar potrebbe essere finito nelle gole della forra.

Si tratta di una gola a pareti verticali e ravvicinate, che può essere profonda anche sei metri. Una caratteristica del Natisone, difficile da esplorare per i soccorritori, che per arrivarci hanno bisogno del supporto dell'elicottero. «Arrivarci è molto rischioso, serve un sostegno ai sommozzatori con l’assistenza continua dell’elicottero che arriva da Venezia ogni giorno», le parole del sindaco di Premiariacco riportate da Telefriuli.

Le ricerche proseguono senza sosta ma dovranno fare i conti con l'ondata di maltempo prevista per le prossime ore: pioggia e temporali che sicuramente renderanno le attività più difficoltose. In caso di situazioni estreme, è già stata annunciata la sospensione temporanea delle ricerche. La tragedia dei tre ragazzi è stata causata proprio per il carattere torrentizio del fiume Natisone le cui acque, come si è visto, in caso di forti e consecutive precipitazioni e conseguenti situazioni di piena, possono innalzarsi addirittura di metri in pochi minuti.

Le indagini sui soccorsi

Intanto nel lavoro di indagine che sta svolgendo la Procura, è in programma oggi l'audizione del vigile del fuoco che tentò di salvare, gettandosi nel fiume a nuoto, i tre ragazzi travolti dalla piena del Natisone. Il vigile verrà sentito dai carabinieri: si tratta di una normale acquisizione di testimonianze legate alla tragedia. Per il momento, non ci sono iscrizioni nel registro degli indagati.