Wsj: «Biden non è più la stessa persona». I collaboratori preoccupati per il suo stato di salute

«Quando il presidente Biden si è incontrato con i leader del Congresso nell’ala ovest a gennaio per negoziare un accordo di finanziamento per l’Ucraina, a volte ha parlato così piano che alcuni partecipanti hanno faticato a sentirlo. Secondo cinque persone che hanno partecipato all’incontro leggeva gli appunti e faceva pause per lunghi periodi e talvolta chiudeva gli occhi così a lungo che alcuni nella stanza si chiedevano se si fosse distratto». Lo afferma il quotidiano Wall Street Journal, riportando le testimonianze di 45 funzionari ed esperti che sono a contatto o hanno avuto che fare con l'inquilino della Casa Bianca a porte chiuse, e che sono stati intervistati dal quotidiano nell'arco di diversi mesi. Dunque il presidente Biden malgrado le rassicurazioni stizzite dello stesso presidente, darebbe segni inequivocabili di crescente affaticamento fisico e mentale.

Molti descrivono un presidente altalenante in termini di presenza ed energia. Il quotidiano descrive una serie di circostanze nelle quali Biden è sembrato confuso, al punto da ignorare dettagli o informazioni di pubblico dominio, o «formulare dichiarazioni incomprensibili sulla base di appunti scritti».

«Lo incontravo quando era vicepresidente. Andavo a casa sua. Ora non è più la stessa persona», ha detto l'ex speaker della camera, il repubblicano Kevin McCarthy, nell'intervista al Wall Street Journal. Alcune delle persone che lavorano con lui, inclusi democratici e alcuni che lo conoscevano da vicepresidente, descrivono Biden come «più lento, qualcuno che ha buoni e cattivi momenti», aggiunge il Wall Street Journal spiegando che la ricostruzione effettuata è il risultato di interviste con 45 persone.

Funzionari della Casa Bianca smentiscono le difficoltà di Biden. «I repubblicani in Congresso, i leader stranieri e gli esperti alla sicurezza nazionale hanno detto chiaramente che il presidente è un leader efficace», ha detto il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates, sottolineando che i repubblicani della Camera stanno rilasciando affermazioni false su Biden come tattica politica.

Secondo il Wall Street Journal, i collaboratori del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sono preoccupati per i crescenti segnali di affaticamento fisico e mentale del presidente. Il quotidiano riporta testimonianze di 45 funzionari ed esperti che hanno lavorato a stretto contatto con Biden e sono stati intervistati nel corso di diversi mesi.

Il WSJ descrive diverse situazioni in cui Biden è apparso confuso, ignorando dettagli o informazioni di pubblico dominio e “formulando dichiarazioni incomprensibili sulla base di appunti scritti”. Ad esempio, durante i negoziati a porte chiuse per il rifinanziamento degli aiuti militari all’Ucraina dello scorso febbraio, cinque funzionari presenti hanno riferito che Biden “parlava così piano che alcuni faticavano a udirlo”. Inoltre, si affidava frequentemente a note scritte per affermazioni ovvie, faceva pause frequenti e chiudeva gli occhi per periodi prolungati, facendo sorgere dubbi tra i presenti sulla sua effettiva attenzione.

Nonostante le rassicurazioni dello stesso presidente e le smentite della Casa Bianca, queste testimonianze evidenziano preoccupazioni crescenti tra i suoi collaboratori riguardo alla sua capacità di mantenere il ritmo richiesto dal suo incarico.