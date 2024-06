Gli Stati Uniti parlano chiaro: di fronte alle minacce nucleari, Washington non si tira indietro. Un segnale inquietante, che fa capire come il punto di non ritorno sia sempre più vicino. Pranay Vaddi, membro del Consiglio di Sicurezza nazionale della Casa Bianca, non ci gira intorno: aumentare le testate nucleari è possibile. «In assenza di un cambiamento degli arsenali degli avversari, potremmo raggiungere nei prossimi anni il punto in cui un amento dell'attuale numero dispiegato sia necessario», ha detto intervenendo all’Arms Control Association. E per questo «approccio competitivo», come lo ha definito lo stesso Vaddi, gli Usa aspettano solo una decisione del presidente. Un avvertimento che non lascia spazio ai dubbi, e che tra escalation con Mosca e caos in varie parti del mondo, riporta alla memoria i momenti più bui della Guerra Fredda, quando il pianeta sembrava vicinissimo al baratro.