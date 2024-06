Domenica 9 Giugno 2024, 00:42

«Non ci tireremo indietro - dice Joe Biden all’Eliseo, accanto a Emmanuel Macron - Sappiamo che succede se Putin riesce e dominare l’Ucraina. Non si fermerà, tutta l’Europa sarà minacciata». «Ringrazio l’impegno del presidente degli Stati Uniti - risponde Macron - Abbiamo una visione comune, quella del rispetto del diritto internazionale, del diritto dei popoli di autodeterminarsi». Le parole, le strette di mano, gli abbracci, i cavalli della Garde Républicaine lungo gli Champs Elysées, l’inno americano sotto l’Arco di Trionfo, il tavolo per due nel giardino dell’Eliseo, la fermezza nei confronti di Putin, perfino il sole: nulla è stato tralasciato per mostrare ai francesi, agli americani e al mondo che tra la Francia di Emmanuel Macron e gli Stati Uniti di Joe Biden, il clima non è mai stato tanto sereno, l’intesa così stretta. Non a caso, è stato detto e sottolineato da ambo le parti che il presidente Biden non ha mai effettuato una visita all’estero tanto lunga come quella che si conclude oggi a Parigi. E in un momento in cui le cose da sbrigare in patria non mancherebbero, con la campagna per le presidenziali di novembre che va a pieno regime.

LA MISSIONE

Joe Biden è rimasto ben cinque giorni in Francia, tra la Normandia degli ottant’anni dello sbarco alleato, e Parigi: tre discorsi in tutto, una conferenza stampa, un pranzo ufficiale, un ricevimento di gala, un colloquio a quattr’occhi col presidente ucraino Zelensky, un tête-à-tête con Macron e una discesa in limousine degli Champs Elysées accompagnato da 140 cavalieri e 38 motociclisti. Il portavoce della Casa Bianca John Kirby è stato chiaro da subito: «È stato fatto il possibile, da una parte come dall’altra, per dimostrare che siamo vicini come non lo siamo mai stati». L’asse Francia-Usa, che nel corso della storia, anche molto recente, ha scricchiolato più volte, stavolta è solido. Le sfumature di disaccordo, che pure non mancherebbero - dall’invio delle truppe di terra in Ucraina che gli Usa escludono e Macron no, al fair play sul commercio internazionale - sono state tenute lontano dalle discussioni. La crisi dei sottomarini del 2021 - quando gli Usa hanno soffiato alla Francia un contratto militare con l’Australia - è archiviata. È il tempo dell’unione, della ritrovata alleanza transatlantica. In questi giorni di tanti appuntamenti con la Storia, con le cerimonie a ripetizione sulle spiagge dello sbarco, Biden è andato ancora più indietro nel tempo all'Eliseo, per la dichiarazione congiunta con Macron: «La Francia è il nostro più antico e più grande alleato. Il 4 luglio la festa dell’Indipendenza non sarebbe possibile se non foste venuti ad aiutarci. Oggi siamo al fianco della Francia per sostenere la democrazia nel mondo». Le dichiarazioni dei due presidenti all’Eliseo è un duetto senza stecche.

L’ACCORDO

«Ringrazio il presidente degli Stati Uniti per l’impegno in questo conflitto sul quale si gioca la stabilità e la sicurezza della nostra Europa», dice Macron, che ha ha anche fatto dono di una stoccata in direzione del rivale del suo ospite, Donald Trump: «Saluto la chiarezza e la lealtà di un partner che ama e rispetta gli europei», al contrario dell’ex presidente che minaccia di non volere più partecipare alla difesa del vecchio continente in seno alla Nato, se gli europei non aumenteranno i loro contributi all’organizzazione. Sul conflitto in Medio Oriente, dove pure le posizioni non sono perfettamente allineate, con l’America che continua ad essere il più deciso sostegno all’offensiva del governo israeliano su Gaza, entrambi hanno salutato la liberazione di quattro ostaggi. «Continueremo a mobilitarci fino a quando saranno tutti liberi», ha detto Biden.

GLI AFFARI

Sicuramente affrontato a quattr’occhi il dossier commerciale, con Macron che continua a chiedere «una vera sincronizzazione delle economie, in termine di regulation e di investimenti». Velata denuncia ai massicci aiuti stanziati da Washington per le imprese del settore della transizione energetica che investono negli Usa, un’operazione di «distorsione della concorrenza» secondo Macron. Sull’Iran, i due presidenti si sono detti «determinati a esercitare le pressioni necessarie» sul regime di Teheran, accusato di condurre «una strategia di escalation a 360 gradi: che si tratti degli attacchi senza precedenti contro Israele, di manovre di destabilizzazione regionale o naturalmente del programma nucleare iraniano». Sintonia anche sulla Cina e sulle «pratiche potenzialmente sleali di Pechino» che generano enormi «eccedenze commerciali»: «Dobbiamo agire in modo coordinato», ha detto Macron. In mattinata i due presidenti, accompagnati dalle consorti, avevano deposto una corona sulla tomba del milite ignoto sotto l’Arco di Trionfo. Dopo un pranzo a quattro e il colloquio a due nei giardini del palazzo presidenziale, la visita di Biden si è conclusa con un ricevimento all’Eliseo, la first lady Jill in nero e la première dame Brigitte in avorio. Tra gli invitati il regista francese Michel Hazanavicius, l’attrice americana (e moglie del miliardario François Pinault) Salma Hayek, Nicolas Sarkozy e Carla Bruni, il cantante e direttore artistico da Louis Vuitton, Pharrell Williams, il regista Claude Lelouch.