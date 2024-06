Martedì 11 Giugno 2024, 20:17

Il dna su un guanto, traccia inequivocabile, come le impronte digitali rimaste sul silenziatore di una pistola. Dopo 33 anni il cold case irrisolto di Vicenza è a una svolta: per la polizia, Umberto Pietrolungo, 58 anni, affiliato alla cosca ‘ndranghetista Muto, attiva a Cetraro, nel Cosentino, in carcere a Cosenza dal 2022 per altri reati, è l’autore del duplice omicidio, quello di Pierangelo Fioretto e la moglie Mafalda Begnozzi, uccisi la sera del 25 febbraio 1991, nel cortile della loro casa in contrà Torretti, a Vicenza. Nessuno ha dimenticato i 17 colpi di pistola che risuonarono nella zona centrale di Vicenza. L’avvocato 59enne esperto in diritto fallimentare e societario venne ucciso al suo rientro a casa dal suo studio. Dopo averlo cercato tutto il giorno chiedendo informazioni sotto la sua abitazione e in tribunale, due uomini a bordo di una Alfa 75 (poi risultata rubata a Milano), lo aspettarono al suo rientro a casa.

Le testimonianze

Testimoni raccontarono di un’accesa discussione, a cui seguirono diversi colpi di arma da fuoco. In quel frangente si affacciò la moglie 52enne del legale, ma venne freddata con un colpo alla tempia. Gli agenti della squadra mobile di Vicenza trovarono i due coniugi riversi a terra, uccisi da numerosi proiettili calibro 7,65. Entrambi finiti con colpi alla nuca. Un omicidio su commissione, che però per anni non ha trovato una svolta decisiva. C’erano i guanti verdi da chirurgo ridotti a pezzi trovati poco lontano, una semiautomatica con silenziatore inserito e, qualche giorno dopo, il ritrovamento lungo l'argine del Bacchiglione, di una seconda pistola non dissimile dall’altra già recuperata. Erano armi delle “Nuova Molgora”, pistole giocattolo raffinate che modificate e sostituendo la canna con una d’acciaio, erano in grado di sparare e uccidere tanto che poi vennero ritirate dal commercio. Fu trovato anche il guanto in pelle e conservato, anche se all’epoca dalle parziali impronte non fu possibile risalire ai responsabili e la pratica venne archiviata nel 1996. L'inchiesta è ripartita proprio grazie alle nuove tecniche di estrazione dei profili genetici. Già il 20 gennaio 2012 il gabinetto di polizia scientifica di Padova, supportato dai progressi della scienza forense, decise di riaprire il cold case di Vicenza, eseguendo altri test genetici sulle prove raccolte a suo tempo. In particolare la Scientifica di Roma riuscì a isolare sul guanto in pelle, tre profili genetici riconducibili ad un soggetto maschile. La svolta il 24 febbraio 2023: un profilo genetico (il bulbo di un pelo su un fazzoletto) raccolto per un altro caso - una sparatoria a Cirella di Diamante del gennaio 2022 - corrispondeva a quello dell’omicidio dei coniugi Fioretto. E portava a Umberto Pietrolungo, 58 anni, di Cetraro, ‘ndranghetista. La direzione centrale anticrimine della polizia

I confronti

A quel punto gli inquirenti sono tornati a confrontare le prove raccolte nel 1991 con il profilo del pluripregiudicato. Le descrizioni, gli identikit corrispondevano. Pochi mesi dopo, il duplice omicidio, lo stesso Pietrolungo venne fermato assieme ad altri due membri del clan della ‘Ndrangheta di Francesco Muto a Milano: aveva con sè uno spray narcotizzante e proiettili calibro 7,65 come quelli trovati a Vicenza. Non solo, durante un altro controllo a Gorgonzola, nel Milanese, Pietrolungo era stato trovato in compagnia di un compaesano di Cetraro con cui avrebbe poi commesso un sequestro di persona e una rapina a Genova nell’ottobre del 1991 ai danni di un gioielliere. All’epoca dunque frequentava il Nord Italia, specie il Genovese e il Milanese. A chiudere il cerchio le impronte digitali raccolte a Vicenza, con tecniche di analisi più all’avanguardia: corrispondevano perfettamente. A Pietrolungo, che già si trova in carcere a Cosenza, ieri mattina su mandato della Procura è stata notificata una nuova ordinanza di custodia cautelare per quanto commesso nel ‘91. L’annuncio è stato dal procuratore della Repubblica Lino Giorgio Bruno. Resta ancora il mistero sul movente - durante le indagini emerse che il legale, consulente di importanti aziende della provincia, si occupava soprattutto di fallimenti e casi delicati - come pure su chi fu il mandante e il complice. L’interrogatorio di oggi, forse, potrà dare risposte.