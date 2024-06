Angela Celentano compie 31 anni, il messaggio della famiglia: «Continuiamo a sperare di riabbracciarti, auguri ovunque tu sia»

Oggi, 11 giugno, Angela Celentano compie 31 anni. È sparita il 10 agosto del 1996 sul Monte Faito, in penisola sorrentina, quando di anni ne aveva solo 3. In tutto questo tempo i suoi genitori, Maria e Catello, non hanno mai spesso di cercarla. Così come le sue sorelle Rosa e Naomi.

Angela Celentano scomparsa, gli auguri di buon compleanno della famiglia

«Potrà sembrare scontato o banale pensare di raggiungerti anche quest’anno attraverso un video ma per noi non lo è perché tutto ciò che abbiamo fatto, facciamo e faremo ha lo scopo di arrivare a te», afferma mamma Maria in un video pubblicato sui social in occasione del compleanno di Angela.

Nel filmato la famiglia al completo si rivolge direttamente alla donna scomparsa 28 anni fa: «È difficile accettare che anche al tuo 31esimo compleanno tu sia lontano da casa e da noi ma vogliamo dirti che continuiamo a sperare di riabbracciarti e che sei sempre nel nostro cuore e nei nostri pensieri. Auguri Angela dalla tua famiglia, ovunque tu sia».