Cade con la motocicletta: Federico Huisman muore a 17 anni. Trovato dal papà che era andato a cercarlo

MONRUPINO (TRIESTE) - Incidente stradale mortale nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 giugno a Monrupino, nelle vicinanze del campo da calcio. Un ragazzo di 17 anni, Federico Huisman, di Repen, ha perso la vita intorno a mezzanotte per le ferite che ha riportato dopo aver perso il controllo della motocicletta, rovinando a terra. Apparentemente non ci sarebbe alcun altro mezzo coinvolto. A trovarlo - poco distante da casa - è stato il padre che non vedendo il ragazzo tornare è andato a cercarlo.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello anno, transitato la telefonata alla struttura per attivare regionale emergenza sanitaria.