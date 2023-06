Sabato 10 Giugno 2023, 22:16

Ancora sangue sulle strade della Capitale e della provincia. Stavolta la tragedia si è consumata ai Castelli Romani dove ha perso la vita un motociclista. Stefano Subioli, questo il nome della vittima, romano, aveva 51 anni. Residente ad Albano, era un medico del Campus Biomedico, con la passione per il mare e le immersioni subacquee.

L’incidente mortale ieri pomeriggio sulla via Appia, all’altezza di Colle Picchione, nel territorio del comune di Castel Gandolfo, al confine con il territorio di Marino. Poco dopo le 16, il professionista, alla guida di una moto Kawasaki 800, viaggiava in direzione di Albano, quando, al chilometro 22,000, si è scontrato contro una Honda Civic, il cui conducente è un 30enne di Marino. L’impatto è stato violentissimo: il medico è morto sul colpo. Vani e disperati i tentativi di soccorso del personale del 118. Le condizioni della vittima sono apparse subito gravissime e le operazioni di rianimazione si sono rivelate inutili.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della vicina compagnia di Castel Gandolfo, impegnati per ore per accertare l’esatta dinamica del tragico incidente. In base ai primi accertamenti, l’auto, che proveniva da via di Colle Picchione, si è immessa sulla strada principale, appunto la via Appia travolgendo il motociclista. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni e il traffico, particolarmente intenso nella zona anche per via dei visitatori, che ieri hanno scelto di trascorrere la giornata ai Castelli Romani, dirottato su strade alternative. Nell’area interessata dallo scontro e nelle vie limitrofe si sono registrati grossi rallentamenti, soprattutto su via dei Laghi. Purtroppo quel tratto di strada è tristemente noto per i numerosi incidenti mortali.

Esattamente al chilometro 22,500, con una dinamica simile, il 29 novembre 2022, un altro motociclista perse la vita dopo che con il suo scooter finì contro una Jeep Renegade che proveniva dal senso opposto. Per il 26enne di Marino non ci fu nulla da fare.

La morte di Subioli si va ad aggiungere alla tragica lista di centauri deceduti sul territorio dei Castelli Romani. Un triste primato che lo scorso anno ha registrato 5 vittime sulle strade a causa di incidenti avvenuti nell’arco di sole due settimane tra Genzano, Rocca di Papa, Velletri e Albano.