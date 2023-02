Anniversario di guerra, il videomessaggio della Farnesina con i diplomatici italiani e stranieri: «Slava Ukraïni!»

Sul profilo Twitter della Farnesina è stato pubblicato un video con diplomatici italiani e alcuni ambasciatori esteri in Italia: i leader hanno tra le mani dei cartelloni con dei messaggi che si rifanno al conflitto tra la Russia e l'Ucraina. Il video è in supporto al popolo ucraino.

«Per tutto il tempo necessario, noi saremo con l'Ucraina», riporta la didascalia del video dove si vedono diversi ambasciatori dell'Unione europea. Il primo cartellone, sorretto dall'amasciatore ucraino Yaroslav Menynk, cita: «È passato un anno da quando la Russia ha invaso il mio Paese, l'Ucraina».

Poi si alternano diversi ambasciatori e figure politiche residenti in Italia che insieme compongono un unico messaggio: «12 mesi, 52 settimane, 365 giorni, 8760 ore, 525600 minuti. Il popolo ucraino ha bisogno del nostro aiuto. Non li Possiamo abbandonare. Per tutto il tempo necessario. Saremo al fianco dell'Ucraina. "Slava Ukraïni!"».

Feb. 24 | Per tutto il tempo necessario, for as long as it takes, we will #StandWithUkraine.

Watch the message from the G7+ Ambassadors in Italy @EttoreSequi @UKRinIT @FranceenItalie @GermaniaItalia @CanadainItalia @AmbasciataUSA @UKinItalia @amb_giappone @europainitalia

👇 pic.twitter.com/k099Bkvd5k

— Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) February 24, 2023