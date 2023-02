La guerra in Ucraina entra nel suo secondo anno. Che succederà nel 2023? Il conflitto si concluderà sul campo di battaglia o al tavolo dei negoziati? Oppure non si concluderà affatto e continuerà nel 2024? Alcuni dei massimi esperti mondiali di conflitti e crisi internazionali hanno espresso in questi giorni il loro parere.

Ogni invasione passata attraverso le steppe euroasiatiche, comprese quelle di Napoleone e di Hitler, si è fermata in inverno. Anche stavolta la primavera sarà decisiva. La Russia prepara una grande offensiva, Putin ha mobilitato più di 300.000 nuovi soldati, che sono stati addestrati nelle ultime settimane un po' meglio di chi li ha preceduti. Michael Clarke, direttore dello Strategic Studies Institute britannico, pensa che questa offensiva sarà il fattore determinante del 2023: non ci sarà spazio per nient'altro che la guerra, almeno fino a quando non sarà stato deciso il destino delle nuove forze russe inviate al fronte. Per questo Zelensky ha bisogno di molte armi e di aerei, e gli servono subito.