Marcia della Pace, da Perugia ad Assisi alla luce delle fiaccole a un anno dall'inizio della guerra in Ucraina

Al termine di un cammino durato tutta la notte alla luce delle torce, i partecipanti alla marcia straordinaria "PerugiAssisì" sono arrivati intorno alle 6 nella piazza antistante la Basilica Inferiore dedicata a San Francesco. Un'edizione non prevista dell'appuntamento nata da un'idea di Aldo Capitini e organizzata appositamente «contro tutte le guerre che continuano in Ucraina e in troppe altre parti del mondo». E in occasione del primo anniversario dell'invasione russa. Tra i marciatori anche alcuni frati del Sacro Convento di Assisi. Con loro pacifisti storici, come l'organizzatore della marcia Flavio Lotti, molti giovani e il gonfalone della Regione Umbria. Il percorso verso Assisi era cominciato una trentina di minuti dopo la mezzanotte dal punto di ritrovo storico della Marcia, i giardini del Frontone a Perugia dove i costrutori di pace sono arrivati dopo un incontro alla Sala dei Notari. In marcia con le bandiere della pace e dei sindacati anche diversi giovani.