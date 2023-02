Roma, marcia per la pace nella Capitale e nelle città italiane per l'anniversario della guerra: «Stop al conflitto»

Le città italiane ed europee si preparano a marciare per la pace chiedendo il cessate il fuoco. IL 24 febbraio sarà un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina a seguito dell'invasione della Russia, e la rete Europe For Peace ha deciso di organizzare una grande mobilitazione in oltre 50 città in Italia e all'estero. Il coordinamento ha così presentato il calendario delle iniziative nella sala della Protomoteca in Campidoglio.

Protagoniste molte sigle, come Emergency, Sant'Egidio, Anpi, Sbilanciamoci, Tavola della Pace, Stop war now, Acli, e la Cgil. Tutti uniti per la pace, nel chiedere una de-escalation militare. La parole d'ordine che verrà ripetuta nelle capitali sarà «fermare la guerra» perché si rischia il «punto di non ritorno».

Le città coinvolte

Tanti, quindi, i comuni coinvolti, tra cui: Roma, Milano, Torino, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, Firenze, Bologna, Ancona, Terni, Genova, Bolzano, Modena, Lecce, Messina, La Spezia, Sassari, Cosenza. Ma anche in Europa ci saranno oltre 20 appuntamenti: in Germania, Spagna e Portogallo. E altrettanti eventi confermati a Parigi, Londra, Bruxelles e Vienna. Nel nostro Paese a farla da 'padronà sarà la Marcia della pace da Perugia ad Assisi quest'anno in edizione notturna tra il 23 e il 24 febbraio.

«Dopo nove anni dall'inizio della guerra, nel 2014, torniamo a marciare di notte affrontando lo stesso freddo e lo stesso gelo delle vittime della guerra», ha spiegato Flavio Lotti della Tavola per la Pace. I manifestanti arriveranno poi sulla tomba di San Francesco. La settimana della pace si concluderà con la fiaccolata in Campidoglio, dove è stato invitato anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, e dove è atteso anche il Segretario generale della Cgil, Maurizio Landini: «La Cgil è da sempre contro la guerra», ha detto la segretaria confederale Francesca Re David. «Oramai c'è un rischio concreto di un conflitto nucleare », ha sottolineato Sergio Bassoli, coordinatore della 'Rete italiana Pace e Disarmò, chiedendo un «cessate il fuoco». Il richiamo è anche alla politica, «ben accetta» alla manifestazione, ha detto Bassoli. Dal Presidente dell'Anpi Gianfranco Pagliarulo la richiesta di appoggiare le parole del Papa. «Noi abbiamo una voce che si è espressa in modo inequivocabile da un anno a questa parte che è quella del Vaticano», ha ricordato il presidente dell'Anpi.

In quel paese «c’è una guerra terribile ma non dobbiamo dimenticarci della pace, che non è segno di debolezza» ha detto il segretario della Comunità di Sant’Egidio, Paolo Impagliazzo, che ha ricordato la fiaccolata al Campidoglio nella serata di sabato 25.

A Roma la fiaccolata per la pace

Nella Capitale l’appuntamento per dire stop alla guerra in Ucraina è fissato per sabato 25 febbraio, alle ore 17, presso Largo Corrado Ricci, dove partirà una fiaccolata promossa dalla coalizione ‘Europe for Peace’ che confluirà in piazza del Campidoglio. A partecipare saranno anche la Cgil di Roma e del Lazio.

«Nel primo anniversario dell’invasione russa del 24 febbraio 2022, un’ingiustificabile violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale- fanno sapere in una nota le sigle sindacali- occorrono negoziati di pace per costruire un’Europa sicura e pacifica, in solidarietà con il popolo ucraino e le vittime di tutte le guerre. La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno. Bisogna arrivare al più presto a un cessate il fuoco, a misure concrete che portino al disarmo nucleare. Sabato 25 febbraio il mondo del lavoro sara’ in piazza per dire: basta armi, basta orrore, basta morte».

🟥 Un'alba per la pace



Questa mattina a #Roma esibiti striscioni contro guerra in #Ucraina, di cui oggi ricorre il primo triste anniversario.



Nella notte, inoltre, eravamo presenti alla Marcia per la #Pace Perugia-Assisi.



✊Stop alla guerra.

Negoziati di pace subito! pic.twitter.com/8HRQcWXlNn — FLC CGIL Roma Lazio (@FLC_CGIL_Lazio) February 24, 2023

«Un anno di guerra, ora basta!»

Insieme al Comitato «fermare la Guerra» è stato organizzato un sit-in a piazza della Rotonda, a Roma, alle ore 17 per protestare contro le politiche belliciste perpetuate dai governi italiani dopo un anno preciso dall’inizio del conflitto.Proseguire questa guerra non fa altro che privilegiare gli interessi di Washington e della Nato contro i popoli europei, non possiamo più tollerare ulteriori spargimenti di sangue sul nostro suolo continentale.