MILANO Tre figli ancora piccoli, un amore che si è spento, una separazione già avviata. La vita di Ester Palmieri, 38 anni, titolare di un centro olistico, e di Igor Moser, boscaiolo di 46 anni, non era quella di un tempo: non abitavano nella stessa casa, non erano più una coppia. Per Igor era un problema, l'unica risposta che è riuscito a trovare è stata distruggere ciò che restava. Ieri mattina ha aspettato che i bambini andassero a scuola, si è presentato a casa di Ester a Montalbiano, frazione del borgo trentino di Valfloriana, e l'ha accoltellata. Poi si è chiuso nel suo fienile a Molina di Fiemme e si è impiccato.

L'aggressione di Ester è stata brutale, è morta per un fendente alla gola che le ha reciso la carotide causando il dissanguamento. Tra lei e il marito nell'ultimo periodo i rapporti erano tesi, ma non risultano denunce o segnalazioni da codice rosso. Valfloriana è un borgo di 470 persone immerso nel verde, una piccola comunità che condivide gioie e problemi, tutti sapevano del malessere di Igor e della separazione complicata.

Da tempo il rapporto con Ester si era incrinato, più volte si sono separati per poi decidere di ricominciare: «Il mio futuro? Ho tre figli e tanto dipende da loro», si raccontava lei in un'intervista in cui presentava il suo centro "Scintilla Alchemica". Nessuno però immaginava potesse accadere ciò che ha visto la madre quando è entrata a casa della donna alle due e mezza del pomeriggio. Ester era riversa sul pavimento della cucina, coperta di sangue. Ha cercato di difendersi, è quanto emerge dai primi rilievi dei carabinieri, è probabile che Igor le si sia scagliato contro durante una delle frequenti liti che costellavano la fine del loro rapporto. L'ex marito era atteso per pranzo dai parenti ma non è mai arrivato, sono andati a cercarlo e lo hanno trovato impiccato a una trave del sottotetto. Gli ultimi che lo hanno incrociato sono stati i vicini di casa della donna: «È entrato e uscito dall'appartamento di Ester», hanno riferito agli investigatori. In quel momento la vittima era sola e l'ex marito ha calcolato i tempi. È arrivato quando i tre figli, dieci anni il maggiore e cinque il più piccolo, erano già a scuola e all'asilo. È stato lo zio, vicesindaco del paese, ad andare a prenderli e ora è a lui che sono affidati. A dare voce al dolore degli abitanti di Valfloriana è il sindaco, Michele Tonini: «Ester aveva appena aperto il suo centro e aveva trovato la felicità in un lavoro che le piaceva. Qualcuno le ha chiuso la strada». Proprio quando era determinata a ricominciare: «Io quest'anno ho deciso di volermi molto bene», il suo post sui propositi per il 2024.

Per quindici anni Ester ha lavorato in una Rsa, poi «il periodo del Covid mi ha scosso molto e ho avuto la consapevolezza che dovevo cambiare strada. Un percorso personale e profondo mi ha aiutato a superare gli ostacoli e capire chi sono veramente e cosa voglio fare da grande», scriveva spiegando la decisione di aprire la propria attività. L'incontro con Igor Moser, la nascita dei tre figli, la vita dai ritmi naturali di Valfloriana. «Sono molto legata alle mie origini. Le mie radici mi portano dalla Campania, il paesino nativo di mio padre, fino a qui, il Trentino dove sono nata e dove vivo. Sono molto legata al mio piccolo paese, credo fortemente nella potenzialità di un luogo come questo, un paradiso tranquillo, ancora incontaminato, lontano dal caos e dal continuo rumore frenetico cittadino. Qui ho deciso di rafforzare le mie radici, di crescere i miei figli e di investire sul mio lavoro». Progetti annientati da una coltellata dell'ex marito, che prima di uccidersi ha guidato per mezz'ora verso il fienile della valle di Fiemme.