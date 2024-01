Uccide la fidanzata a coltellate e si impicca: choc in Trentino. Ester Palmieri e Igor Moser avevano tre bambini

Femminicidio in Trentino. Un uomo, di 46 anni, ha ucciso la propria ex compagna, di 38 anni, in un'abitazione a Valfloriana, per poi suicidarsi tramite impiccagione. Il corpo dell'uomo è stato poi rinvenuto nel Comune di Molina di Fiemme. La coppia aveva tre bambini in età compresa tra i cinque e i dieci anni. Sul posto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Cavalese. Ad avvisare i carabinieri è stata la madre della donna che l'ha trovata a casa esanime. I figli sono stati al momento affidati a uno zio. Dalle prime informazioni dei carabinieri, che indagano sull'omicidio- suicidio, non risultano denunce o segnalazioni dal punto di vista del codice rosso.

La ricostruzione

La donna sarebbe morta dissanguata a causa delle ferite ricevute probabilmente da un coltello. A quanto apprende l'Ansa, l'uomo, che poi si è tolto la vita impiccandosi, è Igor Moser, mentre la donna si chiamava Ester Palmieri. Uno zio è andato a prendere i figli della coppia a scuola. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la coppia si stava separando e, stando a quanto si apprende da fonti investigative, il delitto si sarebbe verificato in tarda mattinata.

Ester Palmieri uccisa da Igor Moser, chi erano: la separazione, i tre figli e l'omicidio nel fienile. Cosa sappiamo sulla coppia morta in Trentino

Chi erano

Ester e Igor si stavano separando e, a quanto si è appreso, avrebbero già abitato in abitazioni separate. Il femminicidio è avvenuto a Montalbiano, frazione del Comune di Valfloriana. Il corpo di Igor Moser è stato trovato invece nel sottotetto dell'appartamento in cui viveva, al civico 2 di via Valle, a Castello Molina di Fiemme. Ester era nata a Cavalese e cresciuta a Valfloriana, in Val di Fiemme, in provincia di Trento. Aveva frequentato la scuola di estetica Armida Barelli di Levico Terme. In seguito aveva seguito un corso per diventare operatrice socio-sanitaria, lavoro che aveva svolto per 15 anni, senza però mai abbandonare il settore del benessere. Da un pò di tempo aveva aperto uno studio olistico suo, «Scintilla alchemica». Igor Moser, invece, lavorava come boscaiolo in un'impresa individuale.

Il sindaco: «A troce copione »

«Ancora un femminicidio nel nostro Trentino. Ancora una tragedia che pare aver seguito l'identico, atroce copione. Il pensiero ora va alle vittime, una donna barbaramente uccisa, i tre figli piccoli rimasti orfani, i familiari straziati dal dolore». Così su Facebook il sindaco di Trento Franco Ianeselli. «È un'emergenza e ci riguarda tutti, soprattutto noi uomini spesso incapaci di accettare la libertà e l'autonomia delle donne. Aiutiamoci a uscire da questa spirale di violenza, deponiamo le pretese di possesso e controllo, impariamo un nuovo alfabeto emotivo. Scendiamo tutti in campo, istituzioni, associazioni, cittadini, con iniziative concrete di educazione e prevenzione e sostegno. Voltiamo pagina, al più presto».