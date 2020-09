Elezioni regionali, 13 candidati impresentabili per l'Antimafia. Ecco chi sono

Sono tredici in tutto gli impresentabili alle prossime elezioni regionali, secondo il codice di autoregolamentazione dei partiti e la legge Severino. Di questi, undici per il codice di autoregolamentazione e due per la legge Severino. È quanto emerge dalle considerazioni della Commissione Parlamentare Antimafia, in base alle verifiche disposte attraverso la Direzione Nazionale Antimafia.

I NOMI

Impresentabili in Puglia

Sono tre i candidati alle regionali in Puglia, che risultano 'impresentabilì in riferimento al codice di autoregolamentazione dei partiti in quanto rinviati a giudizio e con processi in corso. Si tratta di Silvana Albani («Puglia Solidale Verde» per Michele Emilano Presidente), imputata dei reati di falsa perizia, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, e corruzione in atti giudiziari, aggravati dal fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, Vincenzo Gelardi («Partito del Sud Meridionalisti Progressisti» per Michele Emiliano Presidente), imputato di plurimi reati di trasferimento fraudolento di valori aggravati dal fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose e Raffaele Guido («Fiamma Tricolore» per Franco Piero Antonio Bruni Presidente), imputato di plurimi reati tra cui tentata violenza privata, lesioni aggravate e minaccia, aggravati dal fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose.

Impresentabili in Campania

Sono nove gli 'impresentabilì in Campania nelle liste per le regionali. Cinque candidati sono scesi in campo con il governatore Vincenzo De Luca e si tratta di Sabino Basso, Aureliano Iovine, Michele Langella, Francesco Plaitano e, l'unico sotto la scure della Severino, il senologo Carlo Iannace, ex consigliere regionale uscente. Ad annunciarlo è stato il presidente dell' Antimafia, Nicola Morra. Nel mirino dell' Antimafia anche 4 nomi del centrodestra: 3 candidati con Forza Italia (Monica Paolino, Maria Grazia Di Scala e Francesco Silvestro) e uno con la 'Lega Salvini Campanià, Orsola De Stefano.



Morra: De Luca presentabile

Vincenzo De Luca, ritenuto impresentabile per le accuse relative agli articoli 110, 81, 317 del codice penale, per quella stessa accusa è stato assolto dopo 18 anni nel 2016. Non essendoci pendenze rilevanti sia per la legge Severino sia per il codice di autoregolamentazione De Luca risulta presentabile come candidato alla presidenza della giunta regionale della Campania». Lo ha detto Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare antimafia a margine della conferenza stampa sulla formazione delle liste elettorali a Palazzo San Macuto, a Roma. «Se De Luca vorrà fare altri video per dileggiare anche altre persone oltre all'ex presidente di questa commissione, Rosy Bindi, è libero di farlo. Ho simpatia per la sua teatralità», ha concluso Morra.

L'appello del governatore Michele Emiliano

«I due candidati, Silvana Albani per »Puglia Solidale e Verde« e Vincenzo Gelardi per il »Partito del Sud Meridionalisti progressisti« segnalati oggi dalla Commissione antimafia devono immediatamente sospendere qualsiasi attività di campagna elettorale»: è quanto afferma Michele Emiliano in merito alla segnalazione arrivata dalla Commissione Antimafia sugli «incandidabili», coloro che hanno riportato delle condanne penali. «Il rispetto del codice di autoregolamentazione - commenta Emiliano - è essenziale per essere candidati nella nostra coalizione. I responsabili delle liste mi riferiscono che non avrebbero mai potuto accorgersi di tale violazione, in quanto dai certificati penali per uso elettorale presentati per le candidature non sono indicati i carichi pendenti segnalati dalla Commissione, che ringrazio per il fondamentale lavoro svolto». C'è una terza segnalazione che riguarda Raffaele Guido, Fiamma Tricolore.

