Eitan, il console lo incontra a Tel Aviv: «Sta bene». Gli zii paterni: «Martedì in Israele per riportarlo in Italia»

Non che ci fossero dubbi, ma Eitan sta bene esattamente come prima di essere sequestrato. Dopo essere stato rapito dal nonno a Pavia e portato in Israele, in violazione alle leggi italiane e israeliane e anche alla convenzione dell'Aja, il bimbo di 6 anni, unico sopravvissuto alla strage del Mottarone del 23 maggio di cui subisce ancora le conseguenze, è stato trovato in buone condizioni dal console presso l'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv. L'incontro è avvenuto alla presenza del materno, Shmuel Peleg, che fino alle 24 di oggi è agli arresti domiciliari nella stessa abitazione in cui ha accolto il nipote. La visita consolare, organizzata d'intesa con la Farnesina e resa possibile anche grazie alla collaborazione delle Autorità israeliane, era finalizzata a verificare la situazione e il contesto familiare in cui si trova attualmente il minore. Il piccolo Eitan è apparso «in buone condizioni di salute», fanno sapere fonti dell'ambasciata.

Gli zii paterni in partenza per Israele

«Non partiamo oggi per Israele, probabilmente la settimana prossima, forse martedì». Lo ha detto Or Nirko, zio paterno di Eitan, davanti alla sua abitazione rispondendo con poche parole ai cronisti. In casa c'è anche la zia Aya, tutrice legale del bambino di 6 anni, unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone e portato in Israele sabato scorso dal nonno materno Shmuel, ai domiciliari a Tel Aviv (la misura scade oggi) accusato di rapimento e indagato a Pavia per sequestro di persona assieme alla nonna materna Etty. Or ha escluso, dunque, che la coppia partirà in questo fine settimana, ma probabilmente la prossima, forse martedì, per rivedere il piccolo, dopo una breve quarantena e prima dell'udienza fissata per il 29 settembre.

I legali israeliani di Aya hanno attivato, infatti, la procedura della Convenzione dell'Aja sulla sottrazione internazionale di minori per chiedere l'immediato rientro in Italia del bimbo. Intanto, le indagini dei pm di Pavia vanno avanti per ricostruire il percorso di Shmuel, che ha portato in auto il bambino fino a Lugano per prendere un volo noleggiato per Israele, e le presunte complicità nel blitz che pare fosse stato organizzato da tempo.