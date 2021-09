Portato in Israele dall'Italia il piccolo Eitan Biran, il bambino di 6 anni unico sopravvissuto della sua famiglia nella tragedia della funivia del Mottarone. A denunciare il "rapimento" è la famiglia paterna del piccolo dopo che il nonno materno non ha riaccompagnato Eitan a Pavia, dove vive la zia. Lo ha invece portato in Israele, al termine di una visita programmata. La donna ha sporto denuncia alla polizia italian che sta portando avanti verifiche sul caso.