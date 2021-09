(LaPresse) «Con questa mossa unilaterale e gravissima della famiglia Peleg, vedo come mio dovere sottolineare alle Autorità Israeliane quanto è già conosciuto al sistema giuridico Italiano, sempre per il benessere di Eitan: il nonno materno Shmuel Peleg è stato condannato per maltrattamenti nei confronti della sua ex-moglie Ester Cohen, la nonna materna». Così, commossa, Aya Biran, la zia di Eitan, il piccolo di 6 anni che è l'unico sopravvissuto alla strage del Mottarone del 23 maggio.