Donna si tuffa in mare e muore: i soccorritori non possono fare nulla

Una donna di nazionalità tedesca è morta oggi pomeriggio verso le 16 sul litorale di Bibione, in provincia di Venezia, in prossimità di piazzale Zenith: è morta in mare, vicino alla battigia, probabilmente per un malore. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvarla. Stanno arrivando gli agenti della Polizia locale di Bibione per accertare le cause.

Ultimo aggiornamento: 19:28

